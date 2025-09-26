X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার করতে চায় বাংলাদেশ ও ইরাক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৮আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৮
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ফুয়াদ হুসেন (ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং)

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ফুয়াদ হুসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের সপ্তাহের ফাঁকে সাক্ষাৎ করেন তারা।

সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ জনশক্তি, বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে অভিন্ন উদ্বেগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য ইরাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

এর আগে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জাতিসংঘ সদর দফতরের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বারে অনুষ্ঠিত শান্তি নির্মাণ কমিশনের (পিবিসি) মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় বক্তব্য রাখেন।

সভায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা পিবিসির চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। টেকসই শান্তির ভিত্তি হিসেবে জাতিসংঘ সনদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন ও সামাজিক সংহতির নীতির প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

মো. তৌহিদ হোসেন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা তহবিলে সহায়তা এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা উন্নয়নে জাতীয় উদ্যোগে বাংলাদেশের অবদানের কথা তুলে ধরেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য বাংলাদেশের অব্যাহত আহ্বানের কথাও গুরুত্বারোপ করেন।

ইরাকপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
