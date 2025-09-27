X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
কূটনৈতিক পাসপোর্টে ভিসা ছাড়াই যাওয়া যাবে উজবেকিস্তান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৮আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৮
বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা ছাড় সংক্রান্ত চুক্তি সই হচ্ছে

বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা ছাড় সংক্রান্ত চুক্তি সই হয়েছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ৮০তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের সপ্তাহের সাইডলাইনে উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বখতিয়র সাইদভের সঙ্গে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই চুক্তি সই হয় বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

উজবেকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সুযোগ এবং বাংলাদেশ থেকে উজবেকিস্তানে আধা-দক্ষ ও দক্ষ মানবসম্পদ রফতানিসহ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উচ্চশিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে তারা আলোচনা করেন। 

বহুপাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতার বিষয়েও মতবিনিময় করেন তারা। বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

