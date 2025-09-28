X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তথ্য অধিকার কমিশন গঠন না হওয়ায় টিআইবির ক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৪আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৪
ড. ইফতেখারুজ্জামান (ফাইল ছবি)

তথ্য অধিকার আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও তথ্য কমিশন গঠন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেছেন, সরকারের দায়িত্বে নাগরিক সমাজ থেকে আসা ব্যক্তিদের সিংহভাগ থাকার পরও সুনির্দিষ্ট দাবি সত্ত্বেও এ বিষয়ে এখনও কোনও অগ্রগতি হয়নি।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে ‘আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত ‘তথ্য অধিকার আইন: পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা’ শীর্ষক সেমিনারে ‘তথ্য অধিকার: স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং দুর্নীতি দমন’ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে তথ্য অধিকার ফোরাম।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও বর্তমান সরকার তথ্য কমিশন গঠন করেনি। এ নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় কথা বলছি; কিন্তু এর কোনও ব্যাখ্যা পাইনি।’

তিনি আরও বলেন, ‘তথ্য অধিকার আইনে দুর্বলতা আছে। আইনটি আমাদের নিজেদের করা হলেও সেটি শতভাগ আমাদের নয়। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা আইন চেয়েছিলেন; কিন্তু আইনটিকে কার্যকর করার দায়িত্ব সরবরাহকারী পক্ষের (সরকারের) ওপরই।’

 

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘একবছরেও তথ্য কমিশন গঠন না করায় এটা বিশ্বরেকর্ড। এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই।’

সরকারের সদিচ্ছার অভাব থাকতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সরকারের মধ্যে আত্মতুষ্টি কাজ করছে যে তাদের জবাবদিহি করতে হবে না। তা না হলে ক্রিটিক্যাল এরিয়াগুলো কেন বাদ যাবে?’

অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ‘অনেক ভালো কাজ করলেও নৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে গেছে, সেটার দায় তাদেরই নিতে হবে।’

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব (সংযুক্ত) মাহমুদুল হোসাইন খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক দাউদ মিয়া এবং ইউনেসকোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুজান ভাইজ। তথ্য অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশের উপপরিচালক রুহী নাজ।

সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন এবং আইসোশ্যালের চেয়ারপারসন অনন্য রায়হান।

/এবি/এম/
বিষয়:
টিআইবিতথ্য কমিশনঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
সম্পর্কিত
শিগগিরই গঠন হবে তথ্য কমিশন: মাহফুজ আলম
রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা জরুরি: বদিউল আলম
অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার ফাইটারসহ ৪ জনের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
সর্বশেষ খবর
জামায়াত অন্য দেশের কোনও দলের শাখা হিসেবে কাজ করে: রিজভী
জামায়াত অন্য দেশের কোনও দলের শাখা হিসেবে কাজ করে: রিজভী
দুই ঘণ্টা পর কাশিমপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
দুই ঘণ্টা পর কাশিমপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
অমর একুশে বইমেলা ডিসেম্বরেও হচ্ছে না
অমর একুশে বইমেলা ডিসেম্বরেও হচ্ছে না
প্রাথমিকে ছুটি কমিয়ে ৬০ দিন করা হচ্ছে
সাতক্ষীরায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজিপ্রাথমিকে ছুটি কমিয়ে ৬০ দিন করা হচ্ছে
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media