সংসদ নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এজন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি (এমইউ) সই করার প্রস্তাব দিয়েছে ইইউ।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইইউ এর প্রাক-নির্বাচনি বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘ইইউ দল একটি খসড়া সমঝোতা স্মারকের ড্রাফট দিয়ে গেছেন। যে ড্রাফটা নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করার পরে সাইনিংয়ের ব্যাপারে এগোবো।’
ইসি সচিব বলেন, ‘তারা জানিয়েছেন, ১৫০ জনের মতো সদস্য আসতে পারেন। তবে পর্যবেক্ষকদের সবাই একসঙ্গে আসবেন না। তারা তফসিল ঘোষণার পর বিভিন্ন সময় আলাদাভাবে ভাগ হয়ে বাংলাদেশে আসবেন।’
তিনি বলেন, ‘ইইউ দল বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন কিনা, গোপন কক্ষ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। ভোট গণনার সময় তারা থাকতে পারবেন কিনা।’
এর বাইরে আর ইইউ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আর কোনও আলোচনা হয়নি বলে জানান ইসি সচিব।
নির্বাচন পর্যবেক্ষকের জন্য কেন এমইউ প্রয়োজন হচ্ছে- এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, ‘এটা ওনাদের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)। সে অনুযায়ী, আমাদের একটা খসড়া দিয়ে গেছেন।’
আগে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিয়ে এমন ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, ‘আগে আমি নির্বাচন কমিশনে কাজ করিনি। তাই এ বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।’