X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সংসদ নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৫আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এজন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি (এমইউ) সই করার প্রস্তাব দিয়েছে ইইউ।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইইউ এর প্রাক-নির্বাচনি বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

আখতার আহমেদ বলেন, ‘ইইউ দল একটি খসড়া সমঝোতা স্মারকের ড্রাফট দিয়ে গেছেন। যে ড্রাফটা নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করার পরে সাইনিংয়ের ব্যাপারে এগোবো।’

ইসি সচিব বলেন, ‘তারা জানিয়েছেন, ১৫০ জনের মতো সদস্য আসতে পারেন। তবে পর্যবেক্ষকদের সবাই একসঙ্গে আসবেন না। তারা তফসিল ঘোষণার পর বিভিন্ন সময় আলাদাভাবে ভাগ হয়ে বাংলাদেশে আসবেন।’

তিনি বলেন, ‘ইইউ দল বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন কিনা, গোপন কক্ষ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। ভোট গণনার সময় তারা থাকতে পারবেন কিনা।’

এর বাইরে আর ইইউ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আর কোনও আলোচনা হয়নি বলে জানান ইসি সচিব।

নির্বাচন পর্যবেক্ষকের জন্য কেন এমইউ প্রয়োজন হচ্ছে- এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, ‘এটা ওনাদের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)। সে অনুযায়ী, আমাদের একটা খসড়া দিয়ে গেছেন।’

আগে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিয়ে এমন ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, ‘আগে আমি নির্বাচন কমিশনে কাজ করিনি। তাই এ বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।’

/এএজে/এম/
বিষয়:
নির্বাচননির্বাচন কমিশনইইউ
সম্পর্কিত
শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে চায় ব্রিটেন
ষড়যন্ত্রকারীরা সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচন ঠেকানোর চেষ্টা করবে: সিইসি
জাপা’র নিবন্ধন ও প্রতীক জিএম কাদেরের নামেই থাকবে: রেজাউল ইসলাম
সর্বশেষ খবর
সঞ্জয় লীলার অফিসে আহান পাণ্ডে, লেলিহান গুঞ্জন
সঞ্জয় লীলার অফিসে আহান পাণ্ডে, লেলিহান গুঞ্জন
খাগড়াছড়ির ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে অবরোধ শিথিল, ছেড়ে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস
খাগড়াছড়ির ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে অবরোধ শিথিল, ছেড়ে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস
বাল্কহেডের ধাক্কায় মেঘনায় ট্রলারডুবি, জেলে নিখোঁজ
বাল্কহেডের ধাক্কায় মেঘনায় ট্রলারডুবি, জেলে নিখোঁজ
মানবপাচারের বিরুদ্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
মানবপাচারের বিরুদ্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media