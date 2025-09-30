X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৪আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৬
গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেন ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নিজ দফতরের সামনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

আখতার আহমেদ বলেন, ‘‘১৪৩টি দল আবেদন করেছিল। এরমধ্যে ২২টি দলের তথ্য মাঠে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি দল এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া ১৩টি দলকে পর্যালোচনাধীন রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এনসিপি কি প্রতীক নেবে তা জানিয়ে চিঠি দেবো। এরপর তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি আহ্বান করে পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে চূড়ান্ত নিবন্ধন দেওয়া হবে।’’

 

নির্বাচন কমিশনপ্রতীকজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: ১০৭৪ কেজি পলিথিন জব্দ, জরিমানা আদায়
ইউনিভার্সিটি অব নিউক্যাসল অস্ট্রেলিয়ার প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর এআইইউবি পরিদর্শন
বঙ্গোপসাগরে গিয়ে ১৮ জেলে ১৭ দিন ধরে নিখোঁজ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়প্রাধ্যক্ষের ‘বাসার কাজে রাজি না হওয়ায়’ ৩ কর্মচারীকে চাকরিচ্যুতির অভিযোগ
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
