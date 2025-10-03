X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
সুমুদ ফ্লোটিলাকে আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাধা দেওয়ায় বাংলাদেশের নিন্দা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৪আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের লোগো

গাজার জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা বহনকারী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাধা দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এই কাজটি আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং ক্ষুধাকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ইসরায়েলের ব্যবহারের নির্লজ্জ প্রকাশ বলেও জানানো হয়।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানানো হয়।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশ আটক সব মানবিক সহায়তা কর্মী ও কর্মীদের অবিলম্বে ও নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

গাজা ও পশ্চিম তীরে অবৈধ দখলদারত্ব বন্ধ, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং গাজায় গণহত্যা ও মানবিক সহায়তা অবরুদ্ধ করা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা ফ্লোটিলা দখল করা ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সংহতির প্রতিনিধিত্ব করে। ইসরাইলকে অবশ্যই গাজায় তার অবাধ প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে, যেখানে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী দ্বারা বেসামরিক জনগণকে তাদের জীবন, মর্যাদা এবং জীবিকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

চরম দুর্দশা ও অব্যাহত দুর্দশার সময়ে ফিলিস্তিনের জনগণের পাশে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ অবিচল সংহতি প্রকাশ করছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

গাজাইসরায়েলসরকারপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
