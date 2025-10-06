X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র জমা দিলেন হাইকমিশনার নাজমুল ইসলাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪২আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৪
মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ড. মোহাম্মদ মুইজ্জুর কাছে পরিচয়পত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার নাজমুল ইসলাম

মালদ্বীপে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলাম মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ড. মোহাম্মদ মুইজ্জুর কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। সোমবার (৬ অক্টোবর) স্থানীয় সময় দুপুর ১টায় রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের রিপাবলিক স্কয়ারে পৌঁছানোর পরে হাইকমিশনারকে মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের (এমএনডিএফ) একটি স্মার্ট দল গার্ড অব অনার দেয়। পরে এমএনডিএফ ড্রাম ও ট্রাম্পেট ব্যান্ডের সঙ্গে হাইকোলহু নামে একটি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায় হাইকমিশনারকে রিপাবলিক স্কয়ার থেকে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিকতা শেষে হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে যান এবং সেখানে তিনি ভিজিটরস বুকে স্বাক্ষর করেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের গাজী হলে রাষ্ট্রপতি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়। পরিচয়পত্র পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি ড. মোহাম্মদ মুইজ্জু হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলামের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং দুই বন্ধুপ্রতীম দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

আলোচনায় রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু মানবসম্পদ উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মূল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের জন্য আন্তরিক প্রশংসা করেন। তিনি দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ানোর গুরুত্বের ওপরও জোর দেন।

মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক চমৎকার বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং আগামী দিনগুলোতে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারিত হবে।

নাজমুল ইসলাম মালদ্বীপ সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগ পেয়েছেন, যারা উভয় দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশ থেকে মালদ্বীপের বন্দরগুলির মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে উভয় পক্ষই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

উভয় পক্ষের মধ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হয়। তারা মালদ্বীপের কৃষি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের সহায়তার পথ খোঁজা এবং প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সম্মত হন।

হাইকমিশনার ড. নাজমুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুকে পৌঁছে দেন এবং সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

এ সময় হাইকমিশনারের কাউন্সেলর মো. সোহেল পারভেজ এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

/এসও/আরকে/
বিষয়:
মালদ্বীপ
সম্পর্কিত
মালদ্বীপে প্রবাসী কর্মীদের জন্য বাংলাদেশি দূতাবাসের সতর্কতা
মালদ্বীপে সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে নতুন বিল, বাকস্বাধীনতা নিয়ে শঙ্কা
তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বাংলাদেশি শিক্ষককে রাষ্ট্রদূত নিয়োগে সমালোচনা
সর্বশেষ খবর
ইসলামী ব্যাংকে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের অপসারণে আল্টিমেটাম ও মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের অপসারণে আল্টিমেটাম ও মানববন্ধন
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
পরপারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার
পরপারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার
সর্বাধিক পঠিত
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media