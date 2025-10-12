মাঠ প্রশাসন গোছানোর দায়িত্ব নিলাম: জনপ্রশাসন সচিব

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ এহছানুল হক সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য মাঠ প্রশাসন ঢেলে সাজানোই আমার প্রথম কাজ। আমি জানি মাঠ প্রশাসনে যারা এই মুহূর্তে দায়িত্ব পালন করছেন, তারা অত্যন্ত দক্ষ এবং কর্মঠ। তারপরও আমার দায়িত্ব পালনকালে এটিকে আরও সুন্দরভাবে গোছানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবো। একটি সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচনের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব আমি নিলাম।’
রবিবার (১২ অক্টোবর) সচিবালয় নিজ দফতরে যোগদানের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
মোহাম্মদ এহছানুল হক বলেন, ‘আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন একটি সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালে। সেই সুন্দর নির্বাচনটি সফলভাবে, সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আমি সবার সহযোগিতা চাই। সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই।।’
অপর এক প্রশ্নের জবাবে এই সিনিয়র সচিব বলেন, ‘মাঠ প্রশাসনে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা প্রশাসনে কোনও পরিবর্তন আসবে কিনা সেটি ওপর মহলের নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। সেখানে কোনও পরিবর্তন হবে কিনা তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তা সময় বলে দেবে।’