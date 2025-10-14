২০ বছর পর ঢাকায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান জেআইসি বৈঠক

প্রায় ২০ বছর পর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের (জেইসি) বৈঠক। বৈঠকে নেতৃত্ব দিতে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের অর্থনীতি বিষয়কমন্ত্রী আহাদ খান চিমা।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৭ অক্টোবর ঢাকায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নবম জেইসি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলছে, আসন্ন বৈঠকে পাকিস্তানের পক্ষের নেতৃত্ব দিতে দেশটির অর্থনীতি বিষয়কমন্ত্রী ঢাকায় আসবেন। ঢাকা সফরকালে তিনি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।
সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, জেইসি বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন। জেইসি বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো, কৃষিতে সহায়তা, আর্থিক সেবা খাত, ব্যাংকিংসহ সংশ্লিষ্ট খাতে আলোচনা হতে পারে।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ২০০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের পর আর কোনও জেইসি বৈঠক হয়নি।
অপরদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খানের আমন্ত্রণে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ইসলামাবাদ সফরে যাচ্ছেন। তিনি আগামী ২৮ অক্টোবর পাকিস্তান সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। তার সফরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।
গত আগস্টে পাকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসহাক দার এবং বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান ঢাকা সফর করেছেন।