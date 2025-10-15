প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছে ইসি ও অস্ট্রেলিয়া

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনি প্রস্তুতি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্য মোকাবিলা, এআই নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক বৈঠকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, ভুল তথ্য (মিস ইনফরমেশন) প্রতিরোধ ও নির্বাচনি প্রস্তুতি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক বিষয়ক মন্ত্রী অ্যানি এ্যালির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন ও ইসি সচিব আখতার আহমেদের সঙ্গে এই বৈঠক করেন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দল।
আখতার আহমেদ বলেন, অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী এসেছিলেন। এটা মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎকার। তারা আমাদের নির্বাচন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, প্রস্তুতি কী, আমরা কী কী ভাবে আগাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে তারাও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।
তিনি বলেন, আজকে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অপব্যবহার এসেছে। আমরা এআই ইন্টারভেনশন, মিসইউজ অফ ইনফরমেশন, অ্যাবিউজ অফ ইনফরমেশন, ফেক ইনফরমেশন এই সব ব্যাপারেও কথা বলেছি।
সিনিয়র এই সচিব আরও বলেন, ইউএনডিপি স্পন্সরড একটা প্রজেক্ট আছে, ব্যালট। সেটাতে তারা সহযোগিতা করছেন। এটা মূলত একটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার ছিল। এটা কোনও বিশেষ ব্যাপার না।
অপতথ্য কমন সমস্যা ও সব দেশে আছে উল্লেখ করে ইসি সচিব বলেন, এটা একটা কমন প্রবলেম। আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি, কী কাজ করছি সেটা বলেছি এবং এ পর্যন্ত এ পর্যায়ে যদি কোনও সহযোগিতা লাগে তাহলে আমরা চাই এটাই বলছি। এখন কীভাবে করবে, না কতটুকু করা হবে এটা তো পরের ব্যাপার।
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এসব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।