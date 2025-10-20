গত ৩ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারীদের আগামী নির্বাচনে দূরে রাখা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘বিগত তিনটি অবৈধ নির্বাচনে যারা দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদের আগামী নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে দূরে রাখা হবে। জাতীয় নির্বাচনটা যাতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়, সে জন্য পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।’
সোমবার (২০ অক্টোবর) বিকালে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করতে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। আজকের কোর কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর আগে পুলিশের আইজিও বলেছেন, নির্বাচন পরিচালনায় পুলিশের প্রস্তুতি ও সক্ষমতা রয়েছে। নির্বাচন সম্পন্ন করতে কোনও অসুবিধা হবে না। তবে সবার সহযোগিতা লাগবে।’
তিনি বলেন, ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধারা যে সম্মান পাওয়ার কথা, সেটা তারা সব জায়গায় পায় না। সেটা যাতে তারা পায় সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপাতত তাদের পাসপোর্টের ফি কমিয়ে দেওয়া হবে। কত কমানো হবে, সেটা পরে জানা যাবে। তাছাড়া রেমিট্যান্স যোদ্ধারা বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ করতে চান। কারণ, তাহলে তারা ভাষাটা বোঝেন। দেশি খাবারটাও পান। বিমানে যাতে তারা ভালো সার্ভিস পান সেটাও দেখা হবে। বিমান বন্দরের সার্ভিসেও যাতে উন্নতি হয়, সেই চেষ্টা করা হবে।’
মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, ‘বিমানবন্দরের ই-গেট খুব তাড়াতাড়ি খুলে দেওয়া হবে। দুই-চার দিনের মধ্যেও হতে পারে। এছাড়া জুলাই শহীদদের মামলার অগ্রগতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি, মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং সম্প্রতি আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।’