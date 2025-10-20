X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গত ৩ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারীদের আগামী নির্বাচনে দূরে রাখা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩১আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩১
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘বিগত তিনটি অবৈধ নির্বাচনে যারা দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদের আগামী নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে দূরে রাখা হবে। জাতীয় নির্বাচনটা যাতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়, সে জন্য পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।’

সোমবার (২০ অক্টোবর) বিকালে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করতে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। আজকের কোর কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর আগে পুলিশের আইজিও বলেছেন, নির্বাচন পরিচালনায় পুলিশের প্রস্তুতি ও সক্ষমতা রয়েছে। নির্বাচন সম্পন্ন করতে কোনও অসুবিধা হবে না। তবে সবার সহযোগিতা লাগবে।’

তিনি বলেন, ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধারা যে সম্মান পাওয়ার কথা, সেটা তারা সব জায়গায় পায় না। সেটা যাতে তারা পায় সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপাতত তাদের পাসপোর্টের ফি কমিয়ে দেওয়া হবে। কত কমানো হবে, সেটা পরে জানা যাবে। তাছাড়া রেমিট্যান্স যোদ্ধারা বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ করতে চান। কারণ, তাহলে তারা ভাষাটা বোঝেন। দেশি খাবারটাও পান। বিমানে যাতে তারা ভালো সার্ভিস পান সেটাও দেখা হবে। বিমান বন্দরের সার্ভিসেও যাতে উন্নতি হয়, সেই চেষ্টা করা হবে।’

মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, ‘বিমানবন্দরের ই-গেট খুব তাড়াতাড়ি খুলে দেওয়া হবে। দুই-চার দিনের মধ্যেও হতে পারে। এছাড়া জুলাই শহীদদের মামলার অগ্রগতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি, মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং সম্প্রতি আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।’

/জেইউ/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচনস্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নির্বাচনের সময় ৮ দিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাব
আর রাস্তা নয়, সব কর্মকাণ্ড সংসদকেন্দ্রিক করতে হবে: মির্জা ফখরুল
নির্বাচন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করলে রাজপথই একমাত্র জায়গা: নাহিদ ইসলাম 
সর্বশেষ খবর
বগুড়ায় সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে ককটেল হামলা
বগুড়ায় সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে ককটেল হামলা
১১তম গ্রেড নিয়ে অনিশ্চয়তায় প্রাথমিকের শিক্ষকরা
১১তম গ্রেড নিয়ে অনিশ্চয়তায় প্রাথমিকের শিক্ষকরা
সুভাষ সিংহ রায় ও তার স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সুভাষ সিংহ রায় ও তার স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
থাইল্যান্ডে লড়াকু পারফরম্যান্স চান বাংলাদেশের কোচ 
থাইল্যান্ডে লড়াকু পারফরম্যান্স চান বাংলাদেশের কোচ 
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media