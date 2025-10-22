X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৩আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৩
ভূমি মন্ত্রণালয়ের লোগো

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে সরকার। 

ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতি দেশের সব জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দেশের সব বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সহকারী কমিশনারদের (ভূমি) চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২২ অক্টোবর) ভূমি মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, চিঠিতে বলা হয়, সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে আকস্মিক অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুমে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সব উপজেলার ভূমি অফিস, রাজস্ব সার্কেল, ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এ ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ যাবতীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। 

এছাড়াও অফিসগুলোতে আকস্মিক অগ্নিদুর্ঘটনা, যে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা বিপর্যয় এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়েছে চিঠিতে।

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
ভূমি মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
কৃষিজমি ব্যবহারে আলাদা কর্তৃপক্ষ করবে সরকার
যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ
‘অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতি কমেছে’
সর্বশেষ খবর
শাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ২৭ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে: ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য
শাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ২৭ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে: ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য
মাংস আমদানি করে দেশের ক্ষতি করতে চাই না: ফরিদা আখতার
মাংস আমদানি করে দেশের ক্ষতি করতে চাই না: ফরিদা আখতার
সরকার ও অংশীজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় আইএলও
সরকার ও অংশীজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় আইএলও
মিয়ানমারের স্ক্যাম সেন্টারগুলোতে স্টারলিংক সেবা বন্ধ করলো স্পেসএক্স
মিয়ানমারের স্ক্যাম সেন্টারগুলোতে স্টারলিংক সেবা বন্ধ করলো স্পেসএক্স
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media