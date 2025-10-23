X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিমানবন্দরে আগুনের ঘটনা তদন্তে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে: প্রেস সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৭আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৭
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেছেন, ‘বিমানবন্দরে আগুনের কারণ নির্ণয়ের জন্য আমরা ইতোমধ্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, অস্ট্রেলিয়া, চীন, তুরস্ক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমরা যোগাযোগ করেছি যাতে এই ঘটনার একটা ফরেনসিক তদন্ত করা যায়। আগুনটা কীভাবে লাগলো সেটা বের করার জন্য।’

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

প্রেস সচিব বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা আগুনের প্রস্তুতির জন্য, সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য এক সপ্তাহ সবাইকে নিয়োজিত করতে বলেছেন। একটা সপ্তাহ যেন অগ্নি সুরক্ষার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়। ওই সপ্তাহে পুরো সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের অগ্নি নির্বাপণ প্রস্তুতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং দেখবে যে আগুন নিয়ে কোনও শংকা আছে কি-না, অগ্নিকাণ্ড রোধে সুরক্ষা নিশ্চিতে কোনও ঘাটতি আছে কি-না সেটা তারা দেখবে। উনি এই বিষয়ে ইতোমধ্যে উপদেষ্টাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ফায়ার সেফটি নিয়ে নিজেদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করেন।’

প্রেস সচিব জানান, নির্বাচনে বডিক্যাম এবং সিসিটিভি ব্যবহারের আলোচনা হচ্ছে। এটা আইনগতভাবে কতটুকু করা যায় , যিনি ব্যবহার করবেন তিনি কিভাবে কোথায় ব্যবহার করবেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদে। ড্রোন ব্যবহারসহ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে।

/এসও/এমএইচআর/
বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দরপ্রেস সচিববিমানবন্দরে আগুন
সম্পর্কিত
আগুনের ঘটনা এড়াতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশনা
২৪ ঘণ্টা তিন শিফটে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ কাস্টম হাউজের
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুনজরুরি কিছু ওষুধের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা
সর্বশেষ খবর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে চতুর্থ দিনের আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে চতুর্থ দিনের আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
‘২’ মুছে ফেলে ৪০ কোটি টাকার কর ফাঁকি
‘২’ মুছে ফেলে ৪০ কোটি টাকার কর ফাঁকি
১৫ সেনা কর্মকর্তার আইনজীবী হিসেবে থাকবেন না ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন
১৫ সেনা কর্মকর্তার আইনজীবী হিসেবে থাকবেন না ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন
‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অপরাধে শ্রম আইনে কঠোর বিধান করা হয়েছে’
‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অপরাধে শ্রম আইনে কঠোর বিধান করা হয়েছে’
সর্বাধিক পঠিত
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media