বিমানবন্দরে আগুনের ঘটনা তদন্তে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেছেন, ‘বিমানবন্দরে আগুনের কারণ নির্ণয়ের জন্য আমরা ইতোমধ্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, অস্ট্রেলিয়া, চীন, তুরস্ক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমরা যোগাযোগ করেছি যাতে এই ঘটনার একটা ফরেনসিক তদন্ত করা যায়। আগুনটা কীভাবে লাগলো সেটা বের করার জন্য।’
বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা আগুনের প্রস্তুতির জন্য, সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য এক সপ্তাহ সবাইকে নিয়োজিত করতে বলেছেন। একটা সপ্তাহ যেন অগ্নি সুরক্ষার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়। ওই সপ্তাহে পুরো সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের অগ্নি নির্বাপণ প্রস্তুতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং দেখবে যে আগুন নিয়ে কোনও শংকা আছে কি-না, অগ্নিকাণ্ড রোধে সুরক্ষা নিশ্চিতে কোনও ঘাটতি আছে কি-না সেটা তারা দেখবে। উনি এই বিষয়ে ইতোমধ্যে উপদেষ্টাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ফায়ার সেফটি নিয়ে নিজেদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করেন।’
প্রেস সচিব জানান, নির্বাচনে বডিক্যাম এবং সিসিটিভি ব্যবহারের আলোচনা হচ্ছে। এটা আইনগতভাবে কতটুকু করা যায় , যিনি ব্যবহার করবেন তিনি কিভাবে কোথায় ব্যবহার করবেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদে। ড্রোন ব্যবহারসহ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে।