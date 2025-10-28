X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

১৫০ থেকে ২০০ জনের পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে ইইউ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৩৬আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৩৬
প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের একটি বড় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে ইইউ— যা ২০০৮ সালের পর এবারই প্রথম।   মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ ঘোষণা দেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূত জানান, ইইউ পর্যবেক্ষক দল এখনও চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা হয়নি, তবে এটি ১৫০ থেকে ২০০ সদস্যের মধ্যে থাকতে পারে। কিছু প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে এবং অন্যরা ভোটের এক সপ্তাহ আগে যোগ দেবেন।

রাষ্ট্রদূত মিলার প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, ‘‘২০০৮ সালের পর এই প্রথমবারের মতো ইইউ বাংলাদেশে এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে।’’

ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠকে উভয় পক্ষ সুশাসন ও সাংবিধানিক সংস্কার, নির্বাচনি প্রস্তুতি, বিচার বিভাগীয় ও শ্রম সংস্কার, বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক এবং দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রদূত মিলার জুলাইয়ের জাতীয় সনদের প্রশংসা করে এটিকে একটি ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’ নথি হিসেবে বর্ণনা করেন, যার লক্ষ্য একটি মসৃণ গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিশ্চিত করা। তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জোরদারে সম্প্রতি অনুমোদিত শ্রম আইন সংস্কার ও উদ্যোগের প্রশংসা করে এগুলোকে ‘উল্লেখযোগ্য সাফল্য’ বলে অভিহিত করেন।

ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের প্রচেষ্টায় ইইউ’র অব্যাহত সমর্থনের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’’

মিলার আসন্ন নির্বাচনকে ‘দেশের সুনাম পুনর্বিন্যাসের সুযোগ’ হিসেবে বর্ণনা করেন।

রাষ্ট্রদূত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে সুষ্ঠুভাবে উন্নীত করতে ইইউ’র প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

উভয় পক্ষই অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তির সম্ভাবনা এবং বিমান চলাচল ও জাহাজ চলাচলে নতুন সম্ভাবনার সন্ধানসহ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে আরও গভীর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছে। মানবপাচার এবং অবৈধ অভিবাসন রোধে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে তারা সহমত পোষণ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া টার্মিনালের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ গ্লোবাল শিপিং জায়ান্ট এপি মোলার-মার্স্কের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত মিলার উল্লেখ করেন ড্যানিশ— কোম্পানি লালদিয়াকে এই অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় টার্মিনালগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে গড়ে তুলতে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে।

নির্বাচনি পরিবেশ, প্রার্থীদের যোগ্যতা এবং ভোটের আগে মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার বিষয়েও উভয় পক্ষ আলোচনা করেছেন।

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
নির্বাচনইইউপর্যবেক্ষকপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
সময় চেয়েও চার মাসে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পাননি, জানালেন বিজিএমইএ সভাপতি
নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বডি ওর্ন ক্যামেরা কেনার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
‘চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ, অন্য কারও উদ্বেগের কারণ নেই’
সর্বশেষ খবর
ইউল্যাবের অষ্টম সমাবর্তনে সনদ পেলো ১৫০৮ শিক্ষার্থী
ইউল্যাবের অষ্টম সমাবর্তনে সনদ পেলো ১৫০৮ শিক্ষার্থী
পরিবেশ অধিদফতরে চাকরির সুযোগ, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
পরিবেশ অধিদফতরে চাকরির সুযোগ, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
‘হিজাবকে কটাক্ষ করা স্বাধীনতা হলে সেটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি’
‘হিজাবকে কটাক্ষ করা স্বাধীনতা হলে সেটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি’
ব্র্যাক ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও দায়িত্বশীল প্রযুক্তি সহযোগিতার উদ্যোগ
ব্র্যাক ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও দায়িত্বশীল প্রযুক্তি সহযোগিতার উদ্যোগ
সর্বাধিক পঠিত
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media