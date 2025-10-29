X
প্রতি উপজেলায় এক কোম্পানি সেনা মোতায়েন থাকবে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৬আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৬
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন নিয়ে আলাপ হয়েছে। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে বলা হয়েছে, ৯২ হাজার ৫০০ জন সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। তার মধ্যে ৯০ হাজার সেনা সদস্য, বাকিটা নৌবাহিনী। সেনাবাহিনী বাংলাদেশের প্রত্যেক উপজেলায় এক কোম্পানি করে মোতায়েন থাকবে। এছাড়া নির্বাচনের ৭২ ঘণ্টা আগে এবং নির্বাচনের পরে উদ্ভূত পরিস্থিতি স্থানীয় জনগণ, সেচ্ছাসেবক সম্পৃক্ত করে কীভাবে সামলানো যায়; সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান তিনি। এর আগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়।  

প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে প্রেস সচিব জানান, সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার আসবে। নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য দেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে খুবই পরিকল্পিতভাবে নানাভাবে অপপ্রচার চালানো হবে। এআই দিয়ে ছবি ভিডিও তৈরি করে ছেড়ে দেওয়া হবে। এটাকে সামাল দিতেই হবে। একটা অপপ্রচারের রচনা হওয়া মাত্রই ঠেকাতে হবে। 

তিনি আরও বলেন, আগামী নির্বাচন সুন্দর ও উৎসবমুখর করতে হলে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। নির্বাচনের নীতিমালা, নিয়ম, কোথাও বিশৃঙ্খলা হলে কী করতে হবে—এসব বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে। এই বিষয়ে তিনি ইসি এবং কালচারাল মিনিস্ট্রিকে বলেছেন আরও টিভিস, ডকুমেন্টারি ও ভিডিও তৈরি করতে। বাইরে থেকে ভেতর থেকে বড় শক্তি নিয়ে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করবে। হঠাৎ করে আক্রমণ চলে আসতে পারে, এই নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে। যত ঝড় আসুক না কেন আমাদের অতিক্রম করতে হবে।    

শফিকুল আলম জানান, প্রশিক্ষণ বিষয়েও আলাপ হয়েছে। প্রশিক্ষণ খুব জরুরি। গতকাল বডি অর্ন ক্যামেরা কেনার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। সেটা কীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, সবচেয়ে বেশি মোতায়েন থাকবে আনসার সদস্য, তাদেরও প্রশিক্ষণ হচ্ছে, এই প্রশিক্ষণ যাতে আরও কার্যকর প্রশিক্ষণ হয়, প্রশিক্ষণের ভিডিওগুলো ইসি এবং রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়; সেই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা বারবার বলেছেন। এই সম্পর্কিত সব ব্যবস্থা ১৫ নভেম্বরের মধ্যে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আর ইসি বলেছে, তারা চিন্তা ভাবনা করছে যে বিটিভির চ্যানেল ছিল সংসদ বিষয়ে, এখন নাই। সেজন্য সংসদ টিভিকে ব্যবহার করে নির্বাচন সম্পর্কিত যত ম্যাটেরিয়েলস আছে সেগুলো তারা সেখানে দিতে চাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশন খুব দ্রুত একটা অ্যাপ তৈরি করছে, যাতে করে আমাদের প্রবাসী এবং আরও তিন ক্যাটাগরির যারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন, তাদের জন্য খুব দ্রুত এই অ্যাপ তৈরি করা হবে।

বিষয়:
নির্বাচনবাংলাদেশ সেনাবাহিনীপ্রধান উপদেষ্টাপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
