আস্থা ও সুশাসনের মাধ্যমে এসডিজি’র অগ্রগতি সম্ভব: সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত

ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেঙ্গলি বলেছেন, প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা এবং সুশাসনের মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) প্রকৃত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর গুলশানে সিক্স সিজসন হোটেলে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) আয়োজিত সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের ৭তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে এসব কথা বলেন তিনি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, ইউল্যাবের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য সাইদা মাদিহা মুরশেদ, ইউল্যাব ভিসি প্রফেসর ইমরান রহমান প্রমুখ।
রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে বন্ধন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং সহযোগিতামূলকভাবে টেকসই উন্নয়নের প্রচারে সরকারি উদ্যোগগুলোকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ, এনজিও এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।
উদাহরণ হিসেবে তিনি সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় ‘সুন্দরবন ব-দ্বীপে সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা’ গবেষণা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। বলেন, যা ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি বাস্তুসংস্থান এবং স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, সম্প্রদায়-চালিত জলবায়ু সমাধানের প্রচার করে।