রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
রঙ মেশানো ডাল আমদানি ও বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা  

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:২৪আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:২৪
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

‘মথ’ নামে ডালে ক্ষতিকর রঙ মিশিয়ে ‘মুগ’ ডাল হিসেবে বাজারজাত করার বিষয়ে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। রবিবার (২ নভেম্বর) এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, ‘মথ’ নামে ডালের সঙ্গে হলুদ রং মিশিয়ে ‘মুগ’ ডাল হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে। টারটাজাইন রঙটি ডালে ব্যবহার অনুমোদিত নয় এবং ওই রঙে বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। গত অর্থবছরে বাংলাদেশে মুগ ডালের তুলনায় মথ ডাল দ্বিগুণ পরিমাণে আমদানি হলেও বাজারে মথ নামে কোনও ডাল পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাজারে মুগ ডাল নামে বিক্রি হওয়া ডালের সংগৃহীত নমুনার অর্ধেকের বেশিতে রঙ মিশ্রিত পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অননুমোদিতভাবে কোনও রঙ খাদ্যে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি বা এমন রঙ মিশ্রিত খাদ্য আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রি ‘নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩’ এর ২৭ ধারা মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সব খাদ্য ব্যবসায়ীদের রঙযুক্ত ডাল আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রি থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো। সর্বসাধারণকে ‘মুগ’ ডাল কেনার সময় মুগ ডালের বিশুদ্ধতা এবং ওই ডালে রঙ মিশ্রিত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে ডাল কেনার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

বিষয়:
আমদানিখাদ্য
