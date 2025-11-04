X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনসিপিসহ ৩ দলের বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫২আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫২
নির্বাচন কমিশন

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)সহ তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। অন্য দুটি দল হলো- বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কবাসী) ও বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি। তবে তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও দলগুলোর বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান করেছে ইসি। এক্ষেত্রে আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত আপত্তি দেওয়া যাবে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘হ্যান্ডশেক’ মার্কায় বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি, ‘শাপলা কলি’ মার্কায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)  ও ‘কাঁচি’ মার্কায় বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কবাসী) নিবন্ধন চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছে। ওই দলগুলোর বিরুদ্ধে কারও কোনও দাবি-আপত্তি থাকলে ইসির সিনিয়র সচিবের কাছে লিখিতভাবে ১২ নভেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে।

এর আগে বিকালে ওই তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ইসি সচিব বলেন, ‘দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তির পর বা কোনও আপত্তি না থাকলে দলগুলোকে পরবর্তীতে সনদ দেওয়া হবে।’ 

/এএজে/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনইসিজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী
নিবন্ধন পাচ্ছে আলোচিত ডেসটিনির রফিকুল আমীনের দল
মাদারীপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন শেখ সালাহউদ্দিন
সর্বশেষ খবর
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দলে ফিরলেন মাহমুদুল হাসান
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দলে ফিরলেন মাহমুদুল হাসান
ওপেন এআই-অ্যামাজনের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি
ওপেন এআই-অ্যামাজনের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি
‘আন্দোলন দমনের জন্য ১ লাখ টাকা পুরস্কার দেন হাবিবুর রহমান’
আদালতে এসআই কিবরিয়ার জবানবন্দি‘আন্দোলন দমনের জন্য ১ লাখ টাকা পুরস্কার দেন হাবিবুর রহমান’
ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী
ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী
সর্বাধিক পঠিত
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media