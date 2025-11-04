এনসিপিসহ ৩ দলের বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)সহ তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। অন্য দুটি দল হলো- বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কবাসী) ও বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি। তবে তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও দলগুলোর বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান করেছে ইসি। এক্ষেত্রে আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত আপত্তি দেওয়া যাবে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘হ্যান্ডশেক’ মার্কায় বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি, ‘শাপলা কলি’ মার্কায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও ‘কাঁচি’ মার্কায় বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কবাসী) নিবন্ধন চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছে। ওই দলগুলোর বিরুদ্ধে কারও কোনও দাবি-আপত্তি থাকলে ইসির সিনিয়র সচিবের কাছে লিখিতভাবে ১২ নভেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে।
এর আগে বিকালে ওই তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ইসি সচিব বলেন, ‘দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তির পর বা কোনও আপত্তি না থাকলে দলগুলোকে পরবর্তীতে সনদ দেওয়া হবে।’