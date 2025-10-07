তিন দিনে ৩ কেজি গামি খেয়ে ছয় দিন হাসপাতালে

ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের ট্রাকচালক নাথান রিমিংটন (৩৩) গামি ক্যান্ডির প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার মাশুল গুনেছেন হাসপাতালে শুয়ে। মাত্র তিন দিনে তিনি খেয়ে ফেলেছিলেন ৩ কেজি হারিবো কোলা জেলি গামি। যার ক্যালরি প্রায় ১০ হাজার ৪৬১ কিলোক্যালরি। এর পরই শুরু হয় ভয়াবহ পেটব্যথা, ঘাম, রক্তচাপ বৃদ্ধি এবং ঠান্ডা ঘামের উপসর্গ।
রিমিংটন জানান, তিনি অনলাইনে আমাজন থেকে গামি অর্ডার করেছিলেন শুধু খাওয়ার ইচ্ছে থেকে। কিন্তু খাওয়ার তৃতীয় দিনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়ার পর প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকেরা ভেবেছিলেন, এটি খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনা। তবে একাধিক পরীক্ষায় দেখা যায়, তার পরিপাকতন্ত্রে অস্বাভাবিক মাত্রায় জেলাটিন জমে আছে।
পরীক্ষার ফলে জানা যায়, রিমিংটনের তীব্র ডাইভার্টিকুলাইটিস নামের এক ধরনের অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ দেখা দিয়েছে। এই রোগে বৃহদান্ত্রের প্রাচীরে ছোট ছোট থলি বা ফোলাভাব (ডাইভার্টিকুলা) তৈরি হয়, যা সংক্রমণ বা প্রদাহ সৃষ্টি করে। চিকিৎসকেরা বলেন, অতিরিক্ত জেলাটিন বা কিছু নির্দিষ্ট উপাদান খাওয়ার ফলে অন্ত্রের চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি ব্লকেজও দেখা দিতে পারে। এর সঙ্গে জ্বর, বমি, হজমে সমস্যা এবং কাঁপুনি দেখা দিতে পারে।
রিমিংটনের মুখে খাবার বন্ধ রেখে তাকে শিরায় তরল চিকিৎসা দেওয়া হয়। তিনি ছয় দিন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি ছিলেন। সম্ভবত এখন থেকে গামি দেখলেই ভয় পাবেন তিনি।
