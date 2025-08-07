X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

১০ বছরের কারাদণ্ডাদেশ থেকে জি কে শামীমকে খালাস দিলেন হাইকোর্ট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৪আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৪
জি কে শামীম

অর্থপাচার মামলায় বিচারিক আদালতে ১০ বছরের কারাদণ্ডাদেশ থেকে ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত সাবেক যুবলীগ নেতা ও আলোচিত ঠিকাদার এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। তার আপিল আবেদনের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিনের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন।

এর আগে ২০১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর র‌্যাব-১-এর নায়েব সুবেদার মিজানুর রহমান গুলশান থানায় অর্থপাচার প্রতিরোধ আইনে মামলাটি করেন। ২০২০ সালের ৪ আগস্ট সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইকোনমিক ক্রাইম স্কোয়াড আবু সাঈদ আট জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দেন। ওই বছরের ১০ নভেম্বর বিচার শুরু হয়।

২০১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর নিকেতনে শামীমের বাড়ি ও অফিসে র‌্যাব অভিযান চালিয়ে আটটি আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল সংখ্যক গুলি, ১৬৫ কোটি টাকার এফডিআর, ১ কোটি ৮১ লাখ টাকা, বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা এবং মদ জব্দ করে।

পরে ২০২৩ সালের ১৭ জুলাই অর্থপাচার আইনের মামলায় জি কে শামীমের ১০ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন অধস্তন আদালত। এছাড়া তার সাত দেহরক্ষীকে চার বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তাদের ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৩৫ হাজার ৮১৪ টাকা জরিমানা করা হয়। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ৬০ দিনের মধ্যে এ জরিমানা পরিশোধ না করলে অনাদায়ে এক বছরের সাজা ভোগ করতে হবে। রায় ঘোষণার পরপরই সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয় আসমিদের।

ওই রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছিলেন, অস্ত্রবাজ, টেন্ডারবাজ ও অর্থ পাচারকারীদের কোনও আদর্শ নেই। তারা কোনও আদর্শ লালন করে না। তবে আদর্শকে ব্যবহার করে রাতারাতি অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করে এবং দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়। তারা দেশ ও জাতির শত্রু। দেশের চলমান উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থে তাদের সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করতে হবে।

পরে এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন জি কে শামীম। এরই ধারাবাহিকতায় আপিলের শুনানি শেষে রায় ঘোষণা করলেন হাইকোর্ট।

/বিআই/আরকে/
বিষয়:
আদালতহাইকোর্ট
সম্পর্কিত
আলোকচিত্রী শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনের মামলা হাইকোর্টে বাতিল
দুদকের মামলায় কলিমুল্লাহ কারাগারে
বেরোবির সাবেক দুই উপাচার্যসহ ৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সর্বশেষ খবর
তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টি, নেই ঢাকা ও চট্টগ্রাম
তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টি, নেই ঢাকা ও চট্টগ্রাম
‘জুলাই ঘোষণাপত্রে নির্দিষ্ট দলের চেতনা প্রকাশ পাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে’
‘জুলাই ঘোষণাপত্রে নির্দিষ্ট দলের চেতনা প্রকাশ পাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে’
মেহজাবীনের পর...
মেহজাবীনের পর...
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি, বাংলাদেশ কোচের দৃষ্টিতে মেয়েরা অসাধারণ 
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি, বাংলাদেশ কোচের দৃষ্টিতে মেয়েরা অসাধারণ 
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media