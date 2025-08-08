X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
মাদক বিক্রির জেরে হত্যা, অভিযুক্ত গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৬আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৬
পুলিশের হেফাজতে গ্রেফতার ব্যক্তি

রাজধানীর বংশালে বাকিতে ইয়াবা না দেওয়ায় মো. হীরা (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় এজাহারনামীয় আসামি মো. জীবন মিয়াকে (৩০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ডিএমপির উপকমিশনার (মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, বুধবার (৬ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে মালিটোলার ৪৮ নম্বর গোলক পাল লেনে মো. জীবন মিয়া হীরার কাছে বাকিতে দুই পিস ইয়াবা ট্যাবলেট চায়। কিন্তু হীরা অস্বীকৃতি জানালে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে জীবন ধারালো চাকু দিয়ে হীরার বাম গাল, বুকের বাম পাশ ও পেটে উপর্যুপরি আঘাত করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই হীরার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় বংশাল থানায় হত্যা মামলা হয়। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) চকবাজার জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে একটি টিম কেরানীগঞ্জের কালাতিয়া বাজার এলাকা থেকে জীবনকে গ্রেফতার করে। পরে আসামির দেখানো মতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাকু উদ্ধার করা হয়।

আদালতে হাজির করা হলে জীবন স্বেচ্ছায় ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে বলেও জানিয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা।

