শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
আদালত অবমাননার মামলায় শেখ হাসিনার সাজার রায় প্রকাশ

ভিকটিম-সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া বিচার বাধাগ্রস্ত করার শামিল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৮আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৮
শেখ হাসিনা (ফাইল ছবি)

আদালত অবমাননার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। রায়ের পর্যবেক্ষণে ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, ভিকটিম, সাক্ষী ও তদন্ত কর্মকর্তাদের হুমকি দেওয়ায় বিচার বাধাগ্রস্ত করার শামিল।

শনিবার (৯ আগস্ট) প্রকাশিত রায়ে এ পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। পরে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম জানান, রায়ের অনুলিপি পুলিশ প্রধানকে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত ২ জুলাই আদালত অবমাননার মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৬ মাসের ও গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের শাকিল আকন্দ বুলবুলকে ২ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা, মামলার বাদী, সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখানো ও হুমকি দেওয়ায় ট্রাইব্যুনাল আইনে এ সাজা দেওয়া হয়। বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ রায় দেন।

রায়ে বলা হয়েছে, আসামিরা আদালতে আত্মসমর্পণের পর বা তারা যে দিন গ্রেফতার হবেন সেদিন থেকে এ সাজা কার্যকর হবে। ফলে এই প্রথম কোনও মামলায় শেখ হাসিনাকে সাজা দিলেন বাংলাদেশের আদালত। পাশাপাশি দেশের পটপরিবর্তনের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এটাই প্রথম সাজার রায়।

আদালতে শেখ হাসিনা ও শাকিলের পক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। অ্যামিক্যাস কিউরি হিসেবে বক্তব্য দেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ ওয়াই মশিউজ্জামান। প্রসিকিউশনের পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ও প্রসিকিউটর তানভীর জোহা।

প্রসঙ্গত, ‘২২৬ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গেছি’, অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এমন একটি অডিওর বক্তব্য শেখ হাসিনার উল্লেখ করে তিনিসহ দুজনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

গত ৩০ এপ্রিল এ সংক্রান্ত শুনানিতে দুই আসামিকে ২৫ মে ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। ধার্য তারিখে তারা হাজির হননি কিংবা আইনজীবীর মাধ্যমেও ব্যাখ্যা দেননি। সেদিন ট্রাইব্যুনাল ২ আসামিকে সশরীরে হাজির হয়ে অভিযোগের বিষয়ে জবাব দেওয়ার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিতে নির্দেশ দেন। পরদিন দুটি সংবাদপত্রে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে দুজনকে ৩ জুন ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে অভিযোগের বিষয়ে জবাব দিতে বলা হয়।

এরপর গত ৩ জুন ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হওয়া আদালত অবমাননার মামলার শুনানির জন্য দিন ধার্য করা হয়। এই মামলার অপর আসামি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের শাকিল আকন্দ বুলবুল ওরফে মো. শাকিল আলম (৪০)।

গত ১৯ জুন ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলার বিচারের স্বচ্ছতার স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ ওয়াই মশিউজ্জামানকে অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের বন্ধু) নিয়োগ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

শেখ হাসিনাআদালতআদালত অবমাননাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সাগরে ট্রলারডুবিতে দুই জনের লাশ উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ ৬
জাতীয় লিগে খেলবে ময়মনসিংহ, বাদ ঢাকা মেট্রো
ঋতুপর্ণাকে বাড়ি করে দেবে বিসিবি
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
