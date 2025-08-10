X
নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো মোজাম্মেল বাবুকে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৮আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৮
আদালত চত্বরে মোজাম্মেল বাবু

বনানী থানার চাঁদাবাজির মামলায় একাত্তর টিভির প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবুকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। 

রবিবার (১০ আগস্ট) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমানের আদালত শুনানি শেষে তাকে গ্রেফতার দেখান। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। 

এদিন সকালে মোজাম্মেল বাবুকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও বনানী থানার উপ-পরিদর্শক রাজিউল আমিন গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। পরে আদালত তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। 

এর আগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর  ময়মনসিংহের ধোবাউড়া সীমান্ত থেকে সাংবাদিক মোজাম্মেল বাবুকে গ্রেফতার করা হয়। পরের দিন জুলাই আন্দোলন কেন্দ্রিক রমনা থানার হত্যা মামলায় তার ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে ২৩ সেপ্টেম্বর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।

চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি মোজাম্মেল বাবুসহ তিন জনের বিরুদ্ধে রাজধানীর বনানী থানায় মামলা করেন বৈশাখী মিডিয়া লিমিটেডের চৌধুরী মো. হুমায়ুন কবির। 

অভিযোগে বলা হয়েছে, সেনা সমর্থিত সরকারের সময় তারা ২০০৭ সালের ১৭ মার্চ বৈশাখী টিভির অফিসে যান। তখন তারা ১০ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন এবং বৈশাখী টিভির শেয়ার হোল্ডার করতে চাপ দিতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা তিন লাখ টাকার শেয়ারের ফরমে সই করে নেন। আলমারিতে থাকা সাড়ে চার লাখ টাকা নিয়ে যান।

 

বিষয়:
আদালতগ্রেফতার
