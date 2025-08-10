X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
চলতি মাসে ঢাকায় বিজিবি-বিএসএফ ডিজি পর্যায়ের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৭আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৪
বিজিবি-বিএসএফ’র লোগো

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মধ্যে চার দিনব্যাপী মহাপরিচালক (ডিজি) পর্যায়ের সম্মেলন এ মাসেই শুরু হবে। ঢাকার পিলখানায় বিজিবি সদর দফতরে আগামী ২৫ আগস্ট শুরু হবে বিজিবি-বিএসএফ’র ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলন। চলবে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত।

সম্মেলনে বিএসএফ’র মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ভারতের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সম্মেলনে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। রবিবার (১০ আগস্ট) বিজিবির সদর দফতর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, এবারের সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা, পুশ ইন ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ; ভারত থেকে মাদক, অস্ত্র-গোলাবারুদ ও অন্যান্য চোরাচালান রোধসহ বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমন; আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং অননুমোদিত অবকাঠামো নির্মাণ রোধ; সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণ ও সীমান্ত নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়; সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ; সাম্প্রতিককালে ভারতীয় মিডিয়ায় বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারের ফলে সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনে উদ্যোগ গ্রহণ; দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং সীমান্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হবে।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। 

বিষয়:
বিজিবিবিএসএফসম্মেলন
