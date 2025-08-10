১১শ অস্ত্র উদ্ধার: ৯ আসামি রিমান্ডে

রাজধানীর নিউ মার্কেট এলাকার দোকান এবং গুদাম থেকে বিভিন্ন ধরনের ১১০০টি ধারালো অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় ৯ দোকান কর্মচারীর রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত
রবিবার (১০ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল ওয়াহাবের আদালত এ আদেশ দেন।
রিমান্ডে যাওয়া আসামিরা হলেন— মো. শুকুর আলী, মো. রোকন মিয়া, হৃদয় মিয়া, রাকিব, স্বপন, মো. নুর হোসেন লিমন, সাজ্জাদ, আলী আকবর, সাজিদ হাসান।
এর আগে আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক পাভেল আহমেদ ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্র পক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। পরে বিচারক প্রত্যেকের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
উল্লেখ্য, শনিবার (৯ আগস্ট) নিউমার্কেট এলাকার কয়েকটি দোকান ও গুদামে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ হাজার ১০০টি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে সেনাবাহিনী। এসব অস্ত্র বিক্রি ও সরবরাহের সঙ্গে জড়িত এই ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে নিউমার্কেট থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়।