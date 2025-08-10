X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা কেন অসাংবিধানিক নয়: হাইকোর্ট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৯আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৯
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা-২০২১ এর বিধি ১২.২ এবং স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা (স্কুল, কলেজ) ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা-২০২৪ কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

একইসঙ্গে ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বরের পূর্বে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে প্রণীত বদলি নীতি/নিয়মের অধীনে সমান শর্তে বদলির সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

এ সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার (১০ আগস্ট) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের এবং বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া। রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শফিকুর রহমান, তানিম খান এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ইকরামুল কবির।

পরে অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া বলেন, বদলির ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে, যা সংবিধানের ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি।

এর আগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০ জন শিক্ষক বদলি নীতিমালার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এই রিট দায়ের করেন। সে রিটের শুনানি নিয়ে রুল জারি করলেন হাইকোর্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর 'দমন-পীড়নের' নিন্দা ২০২ শিক্ষকের
১০ বছরের কারাদণ্ডাদেশ থেকে জি কে শামীমকে খালাস দিলেন হাইকোর্ট
আলোকচিত্রী শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনের মামলা হাইকোর্টে বাতিল
লাল আঙুর খেলে এত উপকার পাওয়া যায় জানতেন?
পশ্চিমবঙ্গে চালু হলো এসি লোকাল ট্রেন 
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি খুঁজতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা ঐকমত্য কমিশনের
ডেভিডের হাফ সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড জয়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
'জিরো রিটার্ন' দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
