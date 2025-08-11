X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুই সন্তানসহ রংধনু গ্রুপের রফিকুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৬আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৬
মো. রফিকুল ইসলাম (ছবি: সংগৃহীত)

ভূয়া মর্টগেজ রেখে ১ হাজার কোটি টাকা ঋণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের অনুসন্ধান দুদকে চলমান থাকায় রংধনু গ্রুপের মালিক রফিকুল ইসলাম, তার ছেলে কাওসার আহমেদ অপু ও মেহেদী হাসান দিপুর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। 

সোমবার (১১ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। 

দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। 

আবেদনে বলা হয়েছে, মেহেদেী হাসান দিপু ও কাওসার আহমেদ অপু দুজনের পিতা রংধনু গ্রুপের মালিক মো. রফিকুল ইসলাম। রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জে জাল-জালিয়াতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে ভুয়া মর্টগেজ রেখে সিলভার ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের অনুকূলে ইসলামী ব্যাংকের চট্রগ্রামের আন্দরকিল্লা শাখা থেকে ১ হাজার কোটি ঋণের নামে আত্মসাৎ করে বিদেশে অর্থপাচারসহ নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যাদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগটির অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমণে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন। 

 

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
দুদকনিষেধাজ্ঞাদুর্নীতি
সম্পর্কিত
আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতিতিন মামলায় শেখ হাসিনা-জয়-পুতুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ আজ
দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ বলতে না পেরে জুতা নিক্ষেপ করলেন চাষি
সর্বশেষ খবর
আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
‘আমরা একদিনও পাঙ্গাস মাছ খাওয়াই না’
‘আমরা একদিনও পাঙ্গাস মাছ খাওয়াই না’
মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগে আগ্রহী জার্মানি
মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগে আগ্রহী জার্মানি
ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ৪৩৪ রোগী হাসপাতালে
ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ৪৩৪ রোগী হাসপাতালে
সর্বাধিক পঠিত
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media