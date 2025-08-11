জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারিদের সংঘর্ষে নিহত ১, অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২

রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে আবারও মাদক কারবারিদের সংঘর্ষে শাহ আলম (২২) নামে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা হলো বশির বাবুর্চি (৪০), মদিনা (২০) ও ফায়জান (২৫)।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুর ৩টার দিকে ক্যাম্পের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য নিহত শাহ আলমের মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। তারা হলো ফয়সাল (২৫) ও সেলিম (২৪)। তাদের কাছ থেকে দুটি ধারালো চাপাতি জব্দ করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
স্থানীয় পুলিশ সূত্র বলছে, গত পাঁচ দিন ধরে মাদকের কারবার নিয়ে জেনেভা ক্যাম্পের বুনিয়া সোহেল গ্রুপের সঙ্গে চুয়া সেলিম, পিচ্চি রাজা এবং পার মনু গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ চলে আসছিল। বিশেষ করে গতকাল থেকে এ সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ নেয়। গতকাল দিন-রাত ক্যাম্পের ভেতরে থেমে থেমে সংঘর্ষ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার দুপুরে ক্যাম্পের ৭ নম্বর সেক্টরের শেষ মাথায় হুমায়ন রোড ময়লার গলিতে দুই গ্রুপের সংঘর্ষকালে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।
এ বিষয়ে তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা জানান, আমরা দুপুরের পর জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়েছি। এ সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই জনকে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক করেছি। পাশাপাশি জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত থাকবে।