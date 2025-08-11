বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রম ভবনের সামনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ

বকেয়া বেতন ও পাওনা পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনে কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ করছেন দুটি কারখানার কয়েকশ শ্রমিক। কারখানা দুটি হলো- গাজীপুরের সিজন্স ড্রেসেস লি. ও মিফকিফ অ্যাপারেল লিমিটেড।
সোমবার (১১ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৫টায় সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, শ্রম ভবনের আশপাশের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন কিছু শ্রমিক। তাদের আরেকটি অংশ ভবনের প্রধান ফটক রুদ্ধ করে কর্মকর্তাদের বের হতে বাধা দিচ্ছেন। দাবি না মানা পর্যন্ত তারা সেখান থেকে সরবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
শ্রমিকরা জানান, গাজীপুরের সিজন্স ড্রেসেস লিমিটেডের শ্রমিক কর্মচারীদের মে মাসের ওভারটাইম, জুন মাসের ৩০ দিনের বকেয়া বেতন, জুলাই মাসের বকেয়া, ঈদুল আজহার ৮১ শতাংশ বোনাস ও শ্রমিকদের আইনগত পাওনা এবং মিফকিফ অ্যাপারেল লিমিটেডের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও রিজাইনকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের দাবিতে আন্দোলন করছেন।
তারা জানান, রবিবার (১০ আগস্ট) থেকেই তাদের কর্মসূচি চলছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাই বাধ্য হয়েই তারা কঠোর কর্মসূচির দিকে যাচ্ছেন।
বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগর সভাপতি শফিউল আলম বলেন, ‘মালিকপক্ষ বারবার কথা দিয়েও রাখেনি। সরকারও কোনও ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাই দাবি পূরণে কার্যকরী উদ্যোগ না নিলে আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।’