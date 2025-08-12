X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ৮ দাবিতে মানববন্ধনে অভিভাবকরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৫আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৫
স্কুলের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়

রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রশিক্ষণরত যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে নিহতদের পরিবার ও স্বজনরা ৮ দফা দাবি নিয়ে মানববন্ধন করেছেন।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ৭টা থেকে স্কুলের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

অভিভাবকরা দ্রুত তদন্ত শেষ করে দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করার কথা বলেন

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া স্বজনরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান। একইসঙ্গে সারা দেশে মাইলস্টোন স্কুলসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ, রানওয়ে থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর, নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্রধান শিক্ষিকা খাদিজাকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ ও বিচার, স্কুলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রদর্শন এবং বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ জনহীন এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার দাবি উত্থাপন করেন তারা।

অভিভাবকরা দ্রুত তদন্ত শেষ করে দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করার পাশাপাশি দাবির দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

/এসএনএস/আরআইজে/
বিষয়:
মানববন্ধনউত্তরায় বিমান বিধ্বস্তমাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে
সম্পর্কিত
মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: বার্ন ইনস্টিটিউটে এখনও চিকিৎসাধীন ২৪ জন
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ
কুড়িগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ
সর্বশেষ খবর
‘থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সবার রক্ত পরীক্ষা জরুরি’
‘থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সবার রক্ত পরীক্ষা জরুরি’
আহমদিয়া সমবায়ের ৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
আহমদিয়া সমবায়ের ৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য আহত
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য আহত
শেখ হাসিনার আইনজীবী হতে আবেদন, ‘না’ বললেন ট্রাইব্যুনাল
শেখ হাসিনার আইনজীবী হতে আবেদন, ‘না’ বললেন ট্রাইব্যুনাল
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media