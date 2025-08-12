মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ৮ দাবিতে মানববন্ধনে অভিভাবকরা

রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রশিক্ষণরত যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে নিহতদের পরিবার ও স্বজনরা ৮ দফা দাবি নিয়ে মানববন্ধন করেছেন।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ৭টা থেকে স্কুলের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া স্বজনরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান। একইসঙ্গে সারা দেশে মাইলস্টোন স্কুলসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ, রানওয়ে থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর, নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্রধান শিক্ষিকা খাদিজাকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ ও বিচার, স্কুলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রদর্শন এবং বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ জনহীন এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার দাবি উত্থাপন করেন তারা।
অভিভাবকরা দ্রুত তদন্ত শেষ করে দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করার পাশাপাশি দাবির দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।