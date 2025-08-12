X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা: অন্যতম আসামি রফিকুল গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৮
গ্রেফতার রফিকুল

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলার অন্যতম আসামি রফিকুল ইসলাম আরমানকে ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে র‌্যাব-১ এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সালমান নূর আলম গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহত সাংবাদিক তুহিনের ভাই মো. সেলিম (৫০) বাদী হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থেকেই আসামিদের গ্রেফতারে র‌্যাব-১ ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং তাদের অবস্থান শনাক্তে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে।

এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ১১টা ২০ মিনিটে ঢাকার বিমানবন্দর থানা এলাকা থেকে রফিকুল ইসলাম আরমানকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সাংবাদিক তুহিনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন।

গ্রেফতার আসামিকে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান র‌্যাবের এই কর্মকর্তা।

বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান এ্যানির
জাতীয় সংস্কৃতি জোটের নতুন কমিটি
‘ছাত্রলীগের’ সিজার ডাকসুতে ভিপি পদপ্রার্থী, পরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চিঠি
সড়ক থেকে সরে দাঁড়ালেন জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস কর্মীরা
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
