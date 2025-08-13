X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
কমলাপুরে ফুটপাত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০১আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০১
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন সড়কের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির (৪০) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।

উদ্ধারকারী পথচারী মো. তানভীর আহমেদ জানান, ভোরে তিনি হেঁটে কমলাপুর রেলস্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় স্টেশন সংলগ্ন সড়কের ফুটপাতে ওই ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মো. ফারুক বলেন, মরদেহটি জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।

নিহতের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

ঢামেক হাসপাতাললাশ উদ্ধার
