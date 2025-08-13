X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
ড্রোন শো পরিচালনা শিখতে চীন যাচ্ছেন ১১ জন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৯আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৯
ড্রোন শো পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চীন যাচ্ছেন ১১ জন

ড্রোন শো পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চীন যাচ্ছেন ১১ জন। এক মাসের এ প্রশিক্ষণ চীনের সাংহাই ও গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) ঢাকার চীনা দূতাবাসে ড্রোন প্রশিক্ষণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও প্রেস কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ড্রোন গল্প বলার নতুন মাধ্যম। টেকনোলজি ও আর্টের একটা ফিউশন। এটি ন্যারেটিভ তৈরিরও অন্যতম অবলম্বন। সাম্প্রতিক সময়ে চীনের সহযোগিতায় প্রদর্শিত ৬টি ড্রোন শো তরুণ প্রজন্মের কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। এটা অনেকটা সিনেমার গল্প বলার মতো। ১৪ এপ্রিল আমরা যে গল্প বলেছি, ৫ আগস্ট সেটা বলিনি।

তিনি বলেন, ড্রোন শো’র পেছনে অনেক তরুণ কাজ করেছে। তারা অনেক ব্রেইন স্টর্মিং করে দেখেছে যে কী বিষয়ে কাজ করা যায়। আমরা দেখলাম যে শোগুলোতে মানুষের অনেক সম্পৃক্ততা তৈরি হয়েছে।

তিনি জানান, চীনের সাংহাই ও গুয়াংজুতে মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের যাবতীয় অর্থ চীন বহন করবে।

উপদেষ্টা জানান, অচিরেই চিত্রকর্ম সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ নিতে ১৫ সদস্যের একটি টিম চীন যাবে এবং তারা ফিরে এসে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে। মিউজিয়ামের প্রসারের ক্ষেত্রেও একটি টিম চীন যাবে।

ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া ও নিউ মিডিয়ার প্রসার এবং কালচারাল হেরিটেজ সংরক্ষণে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও চীনের মাঝে নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে বলে উপদেষ্টা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এসব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

