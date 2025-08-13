X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসু নির্বাচন: দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ১৩ প্রার্থী

ঢাবি প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৭আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

বুধবার (১২ আগস্ট) বিকালে এ তথ্য জানান ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকারীদের মধ্যে ৩ জন প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) ও অন্যান্য পদে বাকি ১০ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ, দুইদিনে মোট ২০ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন।

অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, গতকাল ডাকসু মনোনয়নপত্র গ্ৰহণ করেছেন ৭ জন। যার মধ্যে ভিপি পদে ছিল দুই জন। আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৩ জন। এদের মধ্যে ভিপি পদে ৩ জন আছেন। এখন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৪ জন। সেই সঙ্গে দুই দিনে হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ১৮টি হল থেকে মোট ১৮টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ডাকসুর সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদের বিষয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর উত্থাপিত আপত্তি গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কমিশনের কোনও হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এ পর্যন্ত কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

/এমএস/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন
হিজাব পরা শিক্ষার্থীর ছবি নিয়ে কটূক্তি, অ্যাক্টের প্রতিবাদ
ডাকসু নির্বাচন‘ছাত্রলীগের’ সিজার ডাকসুতে ভিপি পদপ্রার্থী, পরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চিঠি
সর্বশেষ খবর
ট্রাম্প–পুতিন বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান হবে?
ট্রাম্প–পুতিন বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান হবে?
লাঙ্গল অন্য কাউকে দিলে রাজপথে নামবো: জিএম কাদের
লাঙ্গল অন্য কাউকে দিলে রাজপথে নামবো: জিএম কাদের
বাহরাইনে যাচ্ছেন কিউবা-তপুরা
বাহরাইনে যাচ্ছেন কিউবা-তপুরা
আলী রীয়াজ দেখাতে না পারলেও আমরা পারবো: ডা তাহের
আলী রীয়াজ দেখাতে না পারলেও আমরা পারবো: ডা তাহের
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও ওএসডির প্রতিবাদে পেন ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি
নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও ওএসডির প্রতিবাদে পেন ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media