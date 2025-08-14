X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
তামাকমুক্ত রেল পরিষেবা গড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখায় ২২ জনকে পুরস্কৃত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩০আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩০
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের লোগো

ধূমপান ও তামাকমুক্ত রেল পরিষেবা গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখায় ২২ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুরস্কৃত করেছে রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর রেল ভবনে ‘বাংলাদেশ রেলওয়েকে তামাকমুক্ত করার উদ্যোগ’ শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে ধূমপান ও তামাকমুক্ত রেল পরিষেবা গড়ে তুলতে রেল স্টেশনে তামাক সচেতনতা ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য আরএনবি ও জিআরপি (পুলিশ) এবং রেলওয়ের ২২ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মাননা পদক-২০২৫ দেওয়া হয়। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে রেলওয়ে কর্মীদের উৎসাহিত করে দেশের সব স্টেশন ও ট্রেনকে ধূমপান এবং তামাকমুক্ত করার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন—রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বাজেট অধিশাখা) মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার; 

পরিচালক ট্রাফিক (পরিবহণ) মো. জাকির হোসেন; উপ-পরিচালক (টিসি) মো. আনসার আলী, বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (পাকশী) গৌতম কুমার কুণ্ডু, বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা (লালমনিরহাট) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, এডিসিও (চট্টগ্রাম) ফারহান মাহমুদ ও এসিও-১ (ঢাকা) মোহাম্মদ আমিনুল হক।

অনুষ্ঠানে ‘বাংলাদেশ রেলওয়েকে তামাকমুক্ত করার উদ্যোগ’ শীর্ষক প্রকল্পের বেজলাইন ও এন্ডলাইন সার্ভের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর্কের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা-কর্মচারীরা।

ধূমপান ও তামাকের ব্যবহার যাত্রীসেবার মানের ওপর যেসব নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, অনুষ্ঠানে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা পালনকারী সাবেক ও বর্তমান সরকারি এবং বেসরকারি কর্মকর্তারা। তারা রেলওয়ের প্রতিটি স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান। এ লক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধি, কঠোর নজরদারি এবং আইন প্রয়োগের পাশাপাশি যাত্রী ও কর্মীদের মধ্যে ইতিবাচক আচরণ গড়ে তোলার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, রেলপথ জনগণের জন্য একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাই। তাই ধূমপানমুক্ত পরিবেশ তৈরিতে আমরা কোনও ধরনের শৈথিল্য দেখাবো না।

বাংলাদেশ রেলওয়ে
