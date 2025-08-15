X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স

আমিরাতে আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তি চেয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩০আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩০
২৫ বাংলাদেশির মুক্তির দাবিতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে এনসিপি প্রবাসী উইং ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তির দাবিতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রবাসী উইং ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স।

গত দুই মাসে আটকদের পরিবারের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন নেতারা। সংগঠনটি জানায়, গত বছরের জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থানে সংহতি জানিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক আটক হয়েছেন। এর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার পদক্ষেপে ১৮৮ জন ছাড়া পান। কিন্তু ২৫ জন প্রায় এক বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন বন্দিশালায় আটক রয়েছেন।

গত ৪ আগস্ট ঢাকায় আটক ২৫ জনের পরিবারের উপস্থিতিতে  ঢাকায় এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পরিবারের সদস্যরা সরাসরি তাদের দুর্দশা ও দাবি তুলে ধরেন।

পরে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েনন্সের গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর (অপারেশন্স) তারিক আদনান মুন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এবং উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সঙ্গে বৈঠকের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ইউএই-ভিত্তিক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সর্বশেষ গত ১১ ও ১২ আগস্ট এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের একটি প্রতিনিধি দল দুবাই কনস্যুল জেনারেল রাশেদুজ্জামান এবং আবুধাবিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন। এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধির সহায়তায় স্থানীয় দুবাই ও আবুধাবি প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেন।

প্রধান তিন দাবি

অবিলম্বে সব অভিযোগ প্রত্যাহার এবং একটি কার্যকর কনস্যুলার কমিউনিকেশন চ্যানেল স্থাপন, কূটনৈতিক ও আইনি পদক্ষেপ নিয়ে আটক ২৫ জনকে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি ভুক্তভোগীদের বিরুদ্ধে দেশটির পুলিশের কাছে অভিযোগ দাখিল করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।

এসব বিষয় নিশ্চিত করেন এনসিপির গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর তারিক আদনান নূর।

/এমকে/এমএস/
বিষয়:
সংযুক্ত আরব আমিরাতজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
অনেক হোঁচট নিয়ে এগোচ্ছে এনসিপি, নেতারা দুষছেন ‘মিডিয়া ট্রায়ালকে’
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনবাংলাদেশে বিপ্লবের এক বছর, আশা পরিণত হচ্ছে হতাশায়
সর্বশেষ খবর
অনেক হোঁচট নিয়ে এগোচ্ছে এনসিপি, নেতারা দুষছেন ‘মিডিয়া ট্রায়ালকে’
অনেক হোঁচট নিয়ে এগোচ্ছে এনসিপি, নেতারা দুষছেন ‘মিডিয়া ট্রায়ালকে’
মিয়ানমারে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, বিপর্যয়ের সতর্কতা জাতিসংঘের
মিয়ানমারে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, বিপর্যয়ের সতর্কতা জাতিসংঘের
সংস্কার ছাড়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার নিন্দা জানাই: জামায়াতের নায়েবে আমির
সংস্কার ছাড়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার নিন্দা জানাই: জামায়াতের নায়েবে আমির
রাতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়ায় দিনে ভেঙে দেওয়া হলো
রাতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়ায় দিনে ভেঙে দেওয়া হলো
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media