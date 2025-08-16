X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
হাতিকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকদের আনা হলো ঢাকায়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৩আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৭
বিজিবির হেলিকপ্টারে তিন জনকে ঢাকায় আনা হয়

মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত হাতির চিকিৎসা দিতে গিয়ে আহত দুই চিকিৎসকসহ তিন জনকে ঢাকায় আনা হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হেলিকপ্টারে তাদের ঢাকায় আনা হয়।

শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে বিজিবি সদর দফতরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকালে কক্সবাজারের রামু উপজেলার মিয়ানমার সীমান্তবর্তী রাজারকুল থোয়াইংগ্যকাটা এলাকার বালুচড়া দক্ষিণের পাহাড়ে মাইন বিস্ফোরণে আহত একটি বন্য হাতির চিকিৎসা দিতে গেলে হাতিটির আক্রমণে দুই চিকিৎসকসহ তিন জন গুরুতর আহত হন।

আহত ব্যক্তিরা হলেন— ডুলাহাজরা সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি সার্জন হাতেম সাজ্জাত মো. জুলকারনাইন, গাজীপুর সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি সার্জন মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং সেভ দ্য নেচার অব বাংলাদেশ কক্সবাজার জেলা শাখার সদস্য সচিব মো. আতিকুর রহমান।

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
