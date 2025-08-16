X
ঢাবির হলে গাঁজা সেবন করতে গিয়ে আটক ৪ শিক্ষার্থী

ঢাবি প্রতিনিধি 
১৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৫আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের একটি কক্ষে বসে গাঁজা সেবনের অভিযোগে ৪ শিক্ষার্থীকে আটক করেছে হল প্রশাসন। শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে হলটির পুরাতন ভবনের ১০৩ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হলটির প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। আটক চার জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। 

জানা গেছে, গাঁজার আসর বসিয়ে সেটি সেবনের সময় আটক হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদ্দিন হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের চার শিক্ষার্থী। তারা সবাই প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। 

অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, ‘তারা অন্য হল থেকে এই হলে তাদের এক বন্ধুর কক্ষে আসে। সেখানে তারা গাঁজা খাচ্ছিল, এমন অভিযোগ পাশের রুমগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা জানায়। পরবর্তীতে সেখানে যান দুই জন আবাসিক শিক্ষক। ঘটনায় তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদের চার জনকে প্রক্টরিয়াল টিমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়মাদক দ্রব্য
