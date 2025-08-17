X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
ফারুকীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে যা জানালো মন্ত্রণালয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৩আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৩
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী (ফাইল ছবি)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন করা হয়েছে।

রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকালে মেডিক্যাল বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার অপারেশন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) মাহবুবুর রহমান তুহিন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এতে বলা হয়, প্রায় দুই ঘণ্টার অপারেশন শেষে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে তিনি পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ারে পর্যবেক্ষণে আছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগোচ্ছেন। 

তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করা হয়েছে।

চিকিৎসকমোস্তফা সরয়ার ফারুকী
