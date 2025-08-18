X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৭ হত্যাকাণ্ড

সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৮আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৮
জাবেদ পাটোয়ারী

গাজীপুরের জয়দেবপুরে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে সাত যুবককে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

সোমবার (১৮ আগস্ট) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ আদেশ দেন।

ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউশন পক্ষে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামসহ অন‍্যান‍্য প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর ছাড়াও ২০১৬ সালের ২৪ মার্চ রাজধানীর কল্যাণপুরে জাহাজ বাড়িতে জঙ্গি সাজিয়ে ৯ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে। ওই অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক আইজিপি একে এম শহিদুল হক, সাবেক ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, সাবেক এসপি জসিম উদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার দেখাতে ইতোমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

ওই অভিযোগে বলা হয়, কল্যাণপুরে জাহাজ বিল্ডিং নামে একটি বাসায় ২০১৬ সালে কথিত জঙ্গি আস্তানায় অভিযানের নামে নাটক সাজানো হয়। ওই অভিযানে গুলি করে হত্যা করা হয় ৯ জন ইসলামী মনোভাবাপন্ন যুবককে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়তে পারেন গিল-সিরাজ!
একঝাঁক তারকা নিয়ে শুরু হচ্ছে ‘গিট্টু’
মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসিরের ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ 
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পঞ্চম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
