X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসু নির্বাচন: শেষ হলো মনোনয়ন ফরম নেওয়ার সময়

ঢাবি প্রতিনিধি 
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩০আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩০
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় শেষ হলো আজ। শেষ দিনে মোট ৪৪২ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এতে করে ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থীদের মোট মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫৬৫টি।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকালে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

এর মধ্য দিয়ে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার মনোনয়ন সংগ্রহকারীদের ফরম জমা দেওয়ার শেষ দিন। তারপর জানা যাবে কোন পদে কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘ডাকসুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ শিক্ষার্থীরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছে। এখানে কেউ কোনও দলীয় পরিচয়ে মনোনয়ন নেয়নি। ভোট গ্রহণের আগের দিন পর্যন্ত কোনও প্রার্থীর নাম অপরাধীর তালিকায় পাওয়া গেলে তাকে প্রার্থিতা থেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ আছে।’

কেন্দ্রের পাশাপাশি হল সংসদে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৭১ জন, শহীদুল্লাহ হলে ৯৭, জগন্নাথ হলে ৬৬, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৭৮, জহুরুল হক হলে ৯৩, সূর্যসেন হলে ৯০, মুহসিন হলে ৭৪, শামছুন্নাহার হলে ৩৭, কবি জসীমউদ্দিন হলে ৭৪, জিয়াউর রহমান হলে ৮৭, শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৬৯, সুফিয়া কামাল হলে ৪০, রোকেয়া হলে ৪৬, কুয়েত মৈত্রী হলে ২৯, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ৩০, অমর একুশে হলে ৮৪, বিজয় একাত্তর হলে ৮৮, এফ রহমান হলে ৭৩ জনসহ মোট ১২২৬ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচনঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচনবাম জোটপ্যানেলের নেতৃত্বে ইমি ও মেঘমল্লার
নির্বাচনি প্রস্তুতি জানতে ইসিতে আইআরআই’র প্রতিনিধি দল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
সর্বশেষ খবর
বাম জোটপ্যানেলের নেতৃত্বে ইমি ও মেঘমল্লার
ডাকসু নির্বাচনবাম জোটপ্যানেলের নেতৃত্বে ইমি ও মেঘমল্লার
নির্বাচনি প্রস্তুতি জানতে ইসিতে আইআরআই’র প্রতিনিধি দল
নির্বাচনি প্রস্তুতি জানতে ইসিতে আইআরআই’র প্রতিনিধি দল
ব্যাংক লুটের টাকায় ঋণ পরিশোধ করেন ইউনূস: পুলিশ
ব্যাংক লুটের টাকায় ঋণ পরিশোধ করেন ইউনূস: পুলিশ
আয়কর বিভাগের আরও ৫ কর্মকর্তা বরখাস্ত
আয়কর বিভাগের আরও ৫ কর্মকর্তা বরখাস্ত
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
চিকিৎসা পেশা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানের শামিল: এনসিপি
চিকিৎসা পেশা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানের শামিল: এনসিপি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media