X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৯আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৯
ঢামেক জরুরি বিভাগ

রাজধানীর রামপুরা এলাকায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মো. নাজমুল ইসলাম (৪৬) নিহত হয়েছেন। নিহত নাজমুল ইসলাম প্রভিটা গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার ছিলেন। এ ঘটনায় লরিটি জব্দ করেছে পুলিশ এবং চালককে আটক করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল প্রায় ৯টার দিকে রামপুরা ব্রিজ ইউলুপের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের সহকর্মী ইকবাল হোসেন জানান, সকালে বনশ্রীর বাসা থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে গুলশান-২ নম্বরে অফিসে যাচ্ছিলেন নাজমুল ইসলাম। পথে দ্রুতগতির একটি তেলের লরি তাকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন

পরে রামপুরা ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাজমুলকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের সহকর্মী ইকবাল হোসেন আরও জানান, দুর্ঘটনার পরপরই রামপুরা ট্রাফিক পুলিশ লরিটি জব্দ করে এবং চালককে আটক করে থানায় হস্তান্তর করে।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহতের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

নিহত নাজমুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে। তিনি রাজধানীর রামপুরা বনশ্রী এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন।

 

/এআইবি/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
ঢামেক হাসপাতালমোটরসাইকেল দুর্ঘটনানিহত
সম্পর্কিত
চট্টগ্রামে সিটি গেটে দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত, স্বজনদের আহাজারি
কামরাঙ্গীরচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কারখানা মালিকের মৃত্যু 
কারা অধিদফতরের এআইজি আবু তালেবের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে গেলো ট্রেন, শিডিউল বিপর্যয়
চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে গেলো ট্রেন, শিডিউল বিপর্যয়
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media