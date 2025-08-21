X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ককটেল বিস্ফোরণের মামলা: মির্জা ফখরুল, আব্বাসসহ ৬৫ জনের অব্যাহতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫১আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫১
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও মির্জা আব্বাস। ফাইল ছবি

ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে রাজধানীর রমনা মডেল থানায় করা মামলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ ৬৫ জনকে অব্যাহতির আদেশ দিয়েছেন আদালত। 

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মো. রফিকুল ইসলাম খান এতথ্য নিশ্চিত করেন।

অব্যাহতি পাওয়া উল্লেখযোগ্যরা হলেন—বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, বরকত উল্লাহ বুলু, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদীন ফারুক, বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিনসহ প্রমুখ। 

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানীতে বিএনপির পূর্বঘোষিত মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীর রমনা থানা এলাকায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলটির নেতাকর্মীরা আসেন। এ সময় তারা যানবাহনে ক্ষতিসাধন ও পুলিশের কাজে বাধা দেন।

এ ঘটনায় একই বছরের ৩১ অক্টোবর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ৫৫ জনের নাম উল্লেখ করে রমনা থানার এসআই আউয়াল এই মামলা করেন। 

২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক মামুন হাসান আদালতে পৃথক দুটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এতে মির্জা ফখরুলসহ ৬৫ জনকে অব্যাহতির আবেদন করা হয়। পরবর্তী সময়ে গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে তাদের অব্যাহতি দেন। একই সঙ্গে বিস্ফোরণ আইনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে বদলি করা হয়। 

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতমির্জা আব্বাসমির্জা ফখরুলমামলা
সম্পর্কিত
বুয়েটের ফারদিনের মৃত্যু: তদন্ত প্রতিবেদন আবারও পেছালো
আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলায় ১৬ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন
রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম সংশোধন চাওয়া রিভিউয়ের রায় পিছিয়ে ২৮ আগস্ট নির্ধারণ
সর্বশেষ খবর
আসন পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে যশোরে বিক্ষোভ
আসন পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে যশোরে বিক্ষোভ
অভিষেকে নার্ভাস আরিয়ান, চাইলেন ক্ষমা
অভিষেকে নার্ভাস আরিয়ান, চাইলেন ক্ষমা
বুয়েটের ফারদিনের মৃত্যু: তদন্ত প্রতিবেদন আবারও পেছালো
বুয়েটের ফারদিনের মৃত্যু: তদন্ত প্রতিবেদন আবারও পেছালো
সাদাপাথর কাণ্ডে এবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উচ্চতর তদন্ত কমিটি
সাদাপাথর কাণ্ডে এবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উচ্চতর তদন্ত কমিটি
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media