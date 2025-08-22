পুলিশের বিশেষ অভিযানে একদিনে গ্রেফতার ১৮৮০

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ১ হাজার ৮৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ২৯৫ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৫৮৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার এজহারনামীয় ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ২৯৫ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অপরাধে আরও ৫৮৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
অভিযানের সময় একটি একনলা বন্দুক, তিনটি পুরাতন পাইপগান, তিনটি চাপাতি, ছয়টি ছুরি, দুটি বার্মিচ চাকু, ছয়টি এলজি, তিনটি চাকু, কার্তুজ ৯ রাউন্ড, একটি কিরিচ ও একটি রামদা উদ্ধার করা হয়েছে।
এএইচএম শাহাদাত হোসেন জানান, দেশের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।