রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
জামিন পেলেন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক  বাবুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৪আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৪
কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল (ছবি: সংগৃহীত)

২০১৭ সালে সরকারি কাজে বাধা ও বেআইনি সমাবেশের অভিযোগে পল্টন থানার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। 

রবিবার (২৪ আগস্ট) শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়ার আদালত এই আদেশ দেন। 

শহিদুল ইসলাম বাবুলের পক্ষের আইনজীবী সাদেকুল ইসলাম ভুঁইয়া (জাদু) এ তথ্য নিশ্চিত করেন।  

এর আগে, গত ১৮ আগস্ট ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে আপিলের শর্তে জামিনের আবেদন করেন তিনি। ওইদিন শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে শহিদুল ইসলাম বাবুলকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। 

২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর শহিদুল ইসলাম বাবুলকে এক ধারায় আড়াই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে সাত দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আরেক ধারায় এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে সাত দিনের কারাদণ্ড দেন আদালত।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কক্সবাজার সফর শেষে গুলশান যাবেন। এ সময় দলের নেতাকর্মীরা পল্টন এলাকায় সরকারবিরোধী স্লোগান দেয়। ভিআইপি রোড বন্ধ করে ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় পল্টন মডেল থানার এসআই মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল ওইদিনই মামলা করেন।

২০১৯ সালের ১৯ জুলাই মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা একই থানার এসআই আতাউর রহমান। মামলার সব কার্যক্রম শেষে ২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর এই রায় দেন আদালত।

রাজশাহীতে ডিবির সাবেক এসআইকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ
এলডিসি থেকে উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি ১৬ বাণিজ্য সংগঠনের
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-যাত্রীসহ নিহত ৩
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
