কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেফতার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি।
রবিবার (২৪ আগস্ট) রাতে বরিশাল থেকে সিআইডির এক বিশেষ অভিযানিক দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা হত্যা মামলার ১১নং আসামি তৌহিদ আফ্রিদি।
এ মামলায় প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২নং আসামি সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ৩নং আসামি পুলিশের সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন।
একই মামলায় ২২ নম্বর আসামি তার বাবা মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে গত ১৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) গ্রেফতার করে।
এ হত্যা মামলায় মোট ২৫ জন ছাড়াও অজ্ঞাত আরও ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।