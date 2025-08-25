X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইপিবিতে নতুন ভাইস চেয়ারম্যান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২২আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২২
ইপিবিতে নতুন ভাইস চেয়ারম্যান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান পদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রহিম খানকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রবিবার (২৪ আগস্ট) এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপণে বলা হয়েছে, আবদুর রহিম খানকে মন্ত্রণালয়ে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, ইপিবির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পদোন্নতি পেয়ে সচিব হয়েছেন। ১৯ আগস্ট তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

 

 

/এসআই/এমএএ/
বিষয়:
রফতানিবাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
চালের দাম কেন বাড়ছে, জানেন না কেউ
ইপিবি পরিচালনা পর্ষদের ১৪৮তম সভা অনুষ্ঠিত
মার্কিন দূতাবাস প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতির বৈঠক
সর্বশেষ খবর
এলডিসি থেকে উত্তরণে ব্যবসায়ীদের ভয় কেন
এলডিসি থেকে উত্তরণে ব্যবসায়ীদের ভয় কেন
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন: ভোটার তালিকা ও প্রচারণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন: ভোটার তালিকা ও প্রচারণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
মিরপুর কলেজে সরকারের নিয়োগ করা অধ্যক্ষকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা
মিরপুর কলেজে সরকারের নিয়োগ করা অধ্যক্ষকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা
ডাকসু নির্বাচন: নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে উচ্চপর্যায়ের সভা
ডাকসু নির্বাচন: নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে উচ্চপর্যায়ের সভা
সর্বাধিক পঠিত
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media