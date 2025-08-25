ইপিবিতে নতুন ভাইস চেয়ারম্যান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান পদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রহিম খানকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রবিবার (২৪ আগস্ট) এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
প্রজ্ঞাপণে বলা হয়েছে, আবদুর রহিম খানকে মন্ত্রণালয়ে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হলো।
উল্লেখ্য, ইপিবির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পদোন্নতি পেয়ে সচিব হয়েছেন। ১৯ আগস্ট তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।