২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৭১১

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযান গত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৭১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন মামলার ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৭০ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৪১ জন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এক বার্তায় এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সোমবার (২৫ আগস্ট) ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার এজাহারভুক্ত ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৭০ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৫৪১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এসময় একটি বিদেশি পিস্তল ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে জানিয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পুলিশের এ বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।