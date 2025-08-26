X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৭১১

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১
গ্রেফতার

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযান গত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৭১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন মামলার ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৭০ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৪১ জন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এক বার্তায় এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সোমবার (২৫ আগস্ট) ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার এজাহারভুক্ত ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৭০ জন এবং অন্যান্য অপরাধে  ৫৪১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এসময় একটি বিদেশি পিস্তল ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে জানিয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পুলিশের এ বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

 

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২৮
সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ টুটু রিমান্ডে
সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী টুটু গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনই শিবিরের ব্যানার ভাঙচুর
ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনই শিবিরের ব্যানার ভাঙচুর
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯ আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯ আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
নভেম্বরে শেষ হতো সাজার মেয়াদ, তার আগেই কারাগারে কয়েদির মৃত্যু
নভেম্বরে শেষ হতো সাজার মেয়াদ, তার আগেই কারাগারে কয়েদির মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media