X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেট্রোরেলের ১৪ স্টেশনে দোকান ভাড়া দেবে ডিএমটিসিএল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৮আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৭
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এমআরটি লাইন-৬-এর উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মোট ১৪টি মেট্রোরেল স্টেশনে (আগারগাঁও ও কারওয়ান বাজার ব্যতীত) ৩১টি খুচরা দোকান (রিটেইল শপ) ভাড়া দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে ‘ডিএমটিসিএল-এর বাণিজ্যিক স্পেস ভাড়া/ইজারা নীতিমালা ২০২৩ (১ম সংশোধনীসহ)’ অনুযায়ী।

ডিএমটিসিএল জানায়, যাত্রীরা প্রতিদিন যাতায়াতের সময় যাতে প্রয়োজনীয় সেবা ও পণ্য সহজে কিনতে পারেন, সেজন্য মেট্রোরেল স্টেশনগুলোতে এসব খুচরা দোকান চালু করা হবে। এ উদ্যোগে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও ব্র্যান্ডগুলোর জন্য ব্যবসার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

ভাড়া নিতে আগ্রহীরা ১৭ আগস্ট থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে মেট্রোরেল ভবনের (রুম নং ৩১৯, লেভেল-৩, দিয়াবাড়ি, উত্তরা) অফিস থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রতিটি ফরমের মূল্য ৫ হাজার টাকা, যা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে (অফেরতযোগ্য)।

আবেদনকারীদের জন্য একটি প্রি-বিড ব্রিফিং সভা ও সাইট ভিজিট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায়, ডিএমটিসিএল সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৫, দিয়াবাড়ি, উত্তরা) এ। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৪ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা।

আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া নেওয়ার জন্য কিছু মৌলিক যোগ্যতা থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে—হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট এবং আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত গত এক বছরের লেনদেন বিবরণী ও আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র। এছাড়া আবেদনকারীকে তার ব্যবসার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। কোনও পণ্য বা সেবা বিক্রি করা হবে, কীভাবে পরিচালনা করা হবে এবং জনবল কাঠামো কেমন হবে—এসব বিস্তারিত তথ্য আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

পরিকল্পনায় মেট্রোরেল স্টেশনের নিরাপত্তা ও নান্দনিকতা অগ্রাধিকার পাবে।

চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ হবে ৫ বছর। আবেদন জমার সময় বার্ষিক ভাড়ার ১৫ শতাংশ জামানত জমা দিতে হবে। চুক্তি সইয়ের আগে বার্ষিক ভাড়ার ২০ শতাংশ নিরাপত্তা জামানত ও এক বছরের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। প্রতি বছর ভাড়া ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে।

উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে। প্রয়োজনে দরদাতাদের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেবে ডিএমটিসিএল। তবে আবেদনকারীর দেওয়া কাগজপত্রে কোনও জালিয়াতি প্রমাণিত হলে প্রস্তাব বাতিলের পাশাপাশি জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বিস্তারিত শর্তাবলি ও তথ্য পাওয়া যাবে ডিএমটিসিএলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে: www.dmtcl.gov.bd

 

/এএইচএস/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
মেট্রোরেল
সম্পর্কিত
উত্তরায় আহতদের পরিবহনে মেট্রোরেলের বগি রিজার্ভ রাখা হয়েছে: পুলিশ
মেট্রোরেলের ঢাবি স্টেশনে সোমবার বিকালে ট্রেন থামবে না
মেট্রোরেলের পিলারে দেড় দশকের প্রতিচ্ছবি
সর্বশেষ খবর
৬৫ হাজার টন সার কেনার সিদ্ধান্ত
৬৫ হাজার টন সার কেনার সিদ্ধান্ত
ভোলায় গড়ে উঠছে পরিবেশবান্ধব শিল্পাঞ্চল
ভোলায় গড়ে উঠছে পরিবেশবান্ধব শিল্পাঞ্চল
বিচারপতি খুরশীদ আলম সরকারকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তলব
বিচারপতি খুরশীদ আলম সরকারকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তলব
গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে এখনও সাড়া দেয়নি ইসরায়েল: কাতার
গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে এখনও সাড়া দেয়নি ইসরায়েল: কাতার
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media