X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
ভিকারুননিসা নূন স্কুল

হিজাব পরায় ছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের করার অভিযোগে শিক্ষক বরখাস্ত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৯আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৯
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বসুন্ধরা প্রভাতি শাখা

হিজাব পরার কারণে ২২ ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির বসুন্ধরা ক্যাম্পাসের শিক্ষক।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগমের সই করা নোটিশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বসুন্ধরা প্রভাতি শাখার ষষ্ঠ শ্রেণির একটি শ্রেণিকক্ষ থেকে ২২ শিক্ষার্থীকে হিজাব পরার কারণে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অ্যাডহক কমিটির (অস্থায়ী কমিটি) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে কেন তাকে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হবে না, এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলো।

/এসএমএ/এএম/
বিষয়:
রাজধানীবরখাস্তভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
সম্পর্কিত
গুলশানে কবি আল মাহমুদ পাঠাগারের উদ্বোধন
‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি দিয়ে শাহবাগ ছেড়েছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২৮
সর্বশেষ খবর
গুলশানে কবি আল মাহমুদ পাঠাগারের উদ্বোধন
গুলশানে কবি আল মাহমুদ পাঠাগারের উদ্বোধন
হাসানুল হক ইনুর কারাগারে এক বছর, জাসদের প্রতিবাদ সভা
হাসানুল হক ইনুর কারাগারে এক বছর, জাসদের প্রতিবাদ সভা
চট্টগ্রামে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে হত্যা করে শাশুড়ির ভাড়াটে খুনিরা, মূল আসামি গ্রেফতার
চট্টগ্রামে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে হত্যা করে শাশুড়ির ভাড়াটে খুনিরা, মূল আসামি গ্রেফতার
জাতীয় দলের ক্যাম্পে কিউবা, বাকিদেরও কি ছাড়বে কিংস?
জাতীয় দলের ক্যাম্পে কিউবা, বাকিদেরও কি ছাড়বে কিংস?
সর্বাধিক পঠিত
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media